شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تختطف المئات من إبناء جبن بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين في محافظة الضالع نفذوا حملة اختطاف واسعة بحق الأهالي في مديرية جبن شمال شرق المحافظة بالتزامن ونهب ممتلكاتهم الشخصية. وأكدت مصادر محلية أن سكان قرية نعوة يتعرضون للتنكيل والإختطاف، يقوم بها الحوثيون التي تقوم بإعمال دهم واقتحام للمئات من منازل المواطنين وترويع النساء والأطفال. وبحسب المصادر فإن الحوثيون اختطفوا 148 شخصاً واقتادوهم إلى السجون والمعتقلات، قبل أن يقوموا بإخلاء ثلثي عدد المختطفين، في وقت لاحق. وقام المسلحون الحوثيون بنهب مبالغ مالية ومئات من المقتنيات الثمينة والأسلحة الشخصية خلال عملية الاقتحام والمداخمة بينها أحزمة ذهب من داخل بعض المنازل.

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