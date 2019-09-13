شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعزيزات ضخمة وحشود كبيرة للحوثيين لدخول هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصار ان تعزيزات ضخمة وحشود كبيرة للحوثيين قادمة من معسكر الحمزة بمحافظة إب في طريقها الى الضالع. وقال شهود عيان انه شوهد عتاد ضخم من اطقم وعربات وغيرها وتعزيزات بشرية متجهة نحو الضالع.

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