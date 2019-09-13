شكرا لقرائتكم خبر عن العقلة يحمل المحافظ ورئيس انتقالي الضالع مسئولية ما يحصل في قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة كلا من محافظ الضالع ورئيس المجلس الانتقالي بمحافظة الضالعالمسئولية الكاملة لما يحصل في قعطبة من تعسفات وهيمنة وبسط واثاره المشاكل وأخذ أموال الموطنيين بالقوة والبسط عليها بدون أي حق قانوني .

واضاف العقلة ان كل ذلك يحصل من قبل جهات خارجة عن القانون و سرعة منع هذه الجهات من التصرف بمثل هذه الاعمال الذي تسيئ للجميع وضبطها ومحاسبتها .

وتطرق العقلة الى إنه وجه رسالة سابقة بشأن ما يحصل في قعطبة وعلى محافظ المحافظة ورئيس المجلس الانتقالي أصدار أوامر صارمه وصريحة ورسمية بالمكتوب بدون خوف أو تردد لمدير أمن المحافظة وقائد الحزام الأمني بضبط وضرب بيدآ من حديد لكل من تسول له نفسه ان يمارس الاعمال الخارجة عن القانون في مديرية قعطبة الذي تسيئ للضالع خاصة والجنوب عامة.