Advertisements Advertisements 16 طعنة في جسد امرأة.. سارق في صنعاء يترك جريمة بشعة ويهرب الجمعة 13 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-صنعاء قام احد اللصوص في صنعاء بالتسلل الى منزل في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء وقام بالاعتداء على مالك المنزل وتصويب ستة عشر طعنة على جسد امرأة وتسبب بتر اصابعها واجهاض جنينها.

Advertisements وأوضح سكان في منطقة حدة أن السارق تسلل الساعة الثالثة والنصف فجرا و سكان المنزل نیام وبعد شعوره بصوت مالكة المنزل قام بالاعتداء علیھا بالطعن ولاذ بالفرار . وذكر السكان أن مالكة المنزل تعرضت لأكثر من 16 طعنة متفرقة على جسدھا ما تسبب في إجھاض جنینھا وبتر إحدى أصابعھا . وتشهد العاصمة صنعاء انفلات امني غير مسبوق في ظل سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة. جدیر بالذكر أن الناشطین بثوا أیضا صورة للص التقطتھا الكامیرا في المنزل للإبلاغ عن أي معلومات تؤدي للقبض على اللص. Advertisements Advertisements

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