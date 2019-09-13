ماذا قال هاني بن بريك عن زيارته إلى تركيا؟

سرد نائب المجلس الانتقالي هاني بن بريك عن موقفه من زياره قام بها الى تركيا. وقال بن بريك في تغريدة: " زرت تركيا عدة مرات لزيارة اللاجئين السوريين وتوصيل مساعدات لهم. واضاف بالقول:" كل الأرض بلاد الله، يزينها ويشينها معاملة الناس والأنظمة لك، فمهما كانت طبيعتها جميلة تنقلب لسوء المعاملة جحيم لايطاق. وذكر بن بريك ان الذهاب لتركيا للسياحة لشخص عربي في ظل نظام عنصري ضدنا كعرب وإخونجي حاقد يجعلنا نقول #مشينا_قبرص.



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