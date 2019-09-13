Advertisements Advertisements استشهاد طفلين من عائلة واحدة في قصف حوثي على مديوة صالة بتعز الجمعة 13 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 استشهد ظهر اليوم الجمعة في محافظة تعز طفلين بقذائف اطلقتها مليشيا الحوثي على منطقة صالة.

وقالت مصادر محلية إن ملیشیات الحوثي المتمركزة في تبة السلال استھدفت المدنیین في حارة حبیل شویع بقذیفة ھاون. وذكرت المصادر أن الطفلين الذين استشهدا هم من عائلة واحدة جراء القذیفة الحوثیة ھما تمیم مروان طارش السامعي 3 سنوات وشقیقتھ سما 4 سنوات. وتقوم مليشيا الحوثي بالقصف بشكل دائم بالدبابات على الاحياء السكنية في مدينة تعز ومواقع الجيش في معسكرات القوات الخاصة.

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