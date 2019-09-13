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القوات المشتركة في الضالع تستعيد 6 مواقع استراتيجية غرب قعطبة
الجمعة 13 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-الضالع
اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة في محافظة الضالع من جهة ومليشيا ايران الحوثية من جهة اخرى أسفرت المواجهات عن استعادة ستة مواقع مهمة غرب مدينة قعطبة.
وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لعملية تسلل بأتجاة حبيل الزبيريات التابع لجبهة باب غلق القفلة يأتي هذا التصعيد المستمر لجماعة الحوثي عقب تلقيهاخسائرها فادحة في جبهة حجر الليلة .
وقالت مصادر محلية إن القوات تمكنت من احباط محاولة تسلل قامت به مجاميع من مليشيات الحوثي بأتجاة منطقة الريبي حيث تم أبادة جميع افراد جماعة الحوثي خلال عملية التسلل الفاشلة التي قامت بها .
وفي جبهة حجر شمال غرب الضالع تمكنت القوات المشتركة من نفذت عدة عمليات ناجحة تم إستعادة سته مواقع أستراتيجية في محور باجه وتمكنت أيضاً من السيطرة الناريه على قرية دار السيد .
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