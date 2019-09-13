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شهداء الامارات البواسل.. اماراتيون يغردون في نعي استشهاد 6 جنود في اليمن
الجمعة 13 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
تفاعل مغردون اماراتيون اليوم الجمعة على موقع تويتر مع حادثة استشهاد ستة من الجنود الاماراتيين وهم يؤدون واجبهم الوطني في أرض العمليات.
وتفاعل المغردون تحت وسم #شهداء_الامارات_البواسل || ليحقق عدد مشاهدات تزيد على " 9 مليون " مشاهدة حول العالم حتى اللحظة.
وفي هذا السياق يقول الناشط السياسي هاني مسعور، ذهبوا للدفاع عن الدين والعقيدة وارجاع الحق و نصرة المظلوم و إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وتأمين الخائف واطعام الجائع... فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينتقلون إلى جواره في هذا اليوم الفضيل". رحمة الله عليكم أيها الشجعان الأوفياء
وقال الناشط خالد بن ضحي، :" ابن عمتي الشهيد ناصر محمد الكعبي من #شهداء_الامارات_البواسل غفر الله له ولرفاقه... شهداء الواجب اقسموا بأن يذودوا عن وطنهم بأرواحهم، وهاهم اليوم ينظموا إلى قافلة #شهداء_الوطن .
فيما اكد شامس بوصدام بقوله:" الشهداء هم أنبل الناس، وأشرف الناس، وأطهر الناس. تجردت نفوسهم من حب النفس والحرص على الحياة، فوضعوا أرواحهم على أكفهم، وقدموها رخيصة، من أجل وطن غال، وهدف سام، وغاية نبيلة، فطوبى لهم.
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