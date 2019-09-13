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أسعار الدولار والسعودي اليوم الجمعة في صرافة صنعاء

الجمعة 13 سبتمبر 2019

عملات _ ارشيفية

كتب Advertisements الخليج 365-صنعاء

استقر الريال اليمني في سعر منخفض امام العملات الاجنبية اليوم الجمعة.



وقال مصرفيون ان سعر الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة هو على النحو التالي:

الريال السعودي

(شراء) 157 - 157.2 البيع 157.5- 157.8

الدولار الامريكي

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