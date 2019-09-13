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إتلاف 500 لغم زرعته مليشيا الحوثي شرق حرض

الجمعة 13 سبتمبر 2019

الغام حوثية _ ارشيفية

كتب الخليج 365-حجة

تمكنت الفرق الهنسدية من اتلاف خمس مئة لغم زرعته مليشيا ايران الحوثية شرق مدينة حرض بمحافظة حجة.

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وقال مصدر عسكري باللواء الأول قوات خاصة وفقا للمركز الاعلامي: إن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع مئات الألغام الأرضية المتنوعة خلال الأشهر القليلة الماضية كانت مليشيات الحوثي قد زرعتها في قرى ومناطق متفرقة بالسلاسل الجبلية شرق مديرية حرض.

وأكد المصدر أن الفرق الهندسية مستمرة في عملية انتزاع الألغام الحوثية التي تحاول المليشيات من خلالها إعاقة تقدم قوات الجيش في تلك المناطق.

الجدير ذكره أن هذه العملية تعد الثالثة التي تتلف فيها الفرق الهندسية العسكرية باللواء الأول قوات خاصة هذه الكمية حيث سبقتها عمليات مماثلة تصل إلى مئات الألغام المتنوعة الأحجام والمهام، كان آخرها إتلاف 700 لغم أرضي.