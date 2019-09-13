شكرا لقرائتكم خبر عن عدن : اختتام الورشة التدريبية الخاصة بكسب التأييد المجتمعي للمدافعات عن حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختتمت يوم أمس الخميس 12 سبتمبر 2019 مؤسسة أكون للحقوق والحريات (To Be)، ورشة تدريبية خاصة بقضايا كسب التأييد والحشد المجتمعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان في محافظة عدن، والذي شارك فيها عدد (15) مشاركا ومشاركة من المدافعين /ات عن حقوق الإنسان في محافظة عدن.

ومع بداية الورشة التدريبية ناقش المشاركون /ات الأهداف والتوقعات من الورشة وماهي الاستراتيجيات التي يمكن أن تنفذ في اليمن لقضايا كسب التأييد والمناصرة؛

وبعد ذلك تلقى المشاركون على مدى ثلاثة أيام متتالية مفهوم المناصرة ومتطلبات القيام بالمناصرة، والخطوات التفصيلية لتخطيط حملة المناصرة وتحديد وتحليل قضية المناصرة، وكذا تحديد وتحليل الأطراف المعنية، وأيضا تحديد أهداف حملة المناصرة، وتحديد وصياغة رسالة المناصرة، واستراتيجيات الاتصال في المناصرة، والتشبيك وبناء التحالفات ووضع أنشطة حملة المناصرة، إلى جانب حشد الموارد وتدبير التمويل لحملة المناصرة، وكيفية وضع خطة المتابعة وتقيمها.

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وفي اختتام الورشة التدريبية ألقت صفاء مراد رفيق _ مديرة البرامج والمشاريع في مؤسسة أكون للحقوق والحريات، كلمة شكرت فيها الذين شاركوا خلال الثلاثة أيام، حيث قالت: أن هذه الورشه هي النشاط الاخير في مشروع حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ويهدف المشروع في الحماية وبناء وتعزيز قدرات ومهارات المدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن ويصب في برنامج تتبناه أكون لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن.

واضافت قائلة: "أننا بصدد تحضير كتيب يضم عدد من نضال المدافعات وتجاربهن، مشيرة إلى أن المستفيدين من المشروع هن المدافعات عن حقوق الإنسان في عدن خاصه والمحافظات اليمنية.

حضرت الختام كلا من ليلى الشبيبي _ المديرة التنفيذي للمؤسسة، و عهد جعسوس _ المسؤول الإداري للمؤسسة؛ وفي ختام الورشة التدريبية تم توزيع الشهادات للمشاركين فيها.