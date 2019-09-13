ميليشيات الانتقالي تسعى لتنفيذ مخطط خطير على أحد مداخل عدن

كشفت مصادر خاصة عن مساعي لميليشيات المجلس الانتقالي لزراعة الغام ارضية على أحد مداخل مدينة عدن.
وقالت المصادر لمأرب برس ان مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي استعانت بفنيين من سلاح المهندسين لزراعة الغام أرضية في الطريق الرملي المحاذي لنقطة العلم مدخل عدن من الاتجاه القادم من محافظة أبين.
ونشرت قوات الحزام الأمني اليوم عدة نقاط معززة باطقم عسكرية على طول الطريق بين العريش وساحل خورمكسر .
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