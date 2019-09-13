الاكثر مشاهدة - هاني بن بريك يطير إلى تركيا في مهمة خاصة .. ومصدر رئاسي يكشف (تفاصيل وأسباب) الزيارة .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يطير إلى تركيا في مهمة خاصة .. ومصدر رئاسي يكشف (تفاصيل وأسباب) الزيارة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات هاني بن بريك، عن زيارات كثيرة قام بها إلى تركيا، في مهام خاصة طوال السنوات الماضية.

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وقال "بن بريك" وهو سلفي متشدد، وقيادي بارز في تنظيم القاعدة حتى العام 2014، في تغريدة رصدها "ناس تايمز" : "زرت تركيا عدة مرات لزيارة اللاجئين السوريين وتوصيل مساعدات لهم، وكل الأرض بلاد الله، يزينها ويشينها معاملة الناس والأنظمة لك، فمهما كانت طبيعتها جميلة تنقلب لسوء المعاملة جحيم لايطاق".

وأضاف بن بريك في مشاركته في حملة إعلامية ضد السياحة في تركيا قائلا إن : "الذهاب لتركيا للسياحة لشخص عربي في ظل نظام عنصري ضدنا كعرب وإخونجي حاقد يجعلنا نقول مشينا قبرص".

بدوره، كشف الصحفي في الرئاسة اليمنية ياسر الحسني، عن دور "بن بريك" في نقل مقاتلين إلى سوريا.

وقال الحسني "جميل أنك أشرت لإحدى أنشطتك الإرهابية، حين كنت ترسل الإرهابين إلى سوريا للقتال في صفوف داعش والقاعدة".