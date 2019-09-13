الاكثر مشاهدة - عاجل : تحركات عسكرية مباغتة في أبين واستعدادات لانطلاق المعركة الحاسمة .. ووصول أعتى القوات إلى قرب العاصمة وهذا ما يحدث الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحركات عسكرية مباغتة في أبين واستعدادات لانطلاق المعركة الحاسمة .. ووصول أعتى القوات إلى قرب العاصمة وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكاد نيران ان الحرب ان تشتعل مرة أخرى جنوب اليمن حيث دفع الجيش اليمني، اليوم الجمعة، بتعزيزات كبيرة للجيش بينها دبابات من محافظة شبوة إلى محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر عسكري ان هذه التعزيزات العسكرية هي تعزيزات للقوات التابعة للشرعية في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين، وفق ما أورده كريتر سكاي. Advertisements ​ ​​​​



الجدير بالذكر أن محافظة أبين شهدت في الآونة الأخيرة معارك عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبية. وفي وقت سابق تداولت مواقع إعلامية عن دفع دولة الامارات بعتاد عسكري جديد إلى مليشياته في أبين.

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