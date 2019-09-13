شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة تهز قصور محمد بن زايد .. ومجرزة مروعة في صفوف ضباط القوات الإماراتية في عدن (تفاصيل جديدة وردت... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت القوات المسلحة الاماراتية ,اليوم الجمعة عن مقتل ستة من جنودها بحادث مروري في اليمن.
وقالت وكالة الانباء الاماراتية وام :" ان ستة من الجنود الاماراتيين قتلوا في ارض العمليات نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني .
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القتلى هم :النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .. الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.. و الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.. و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.. و الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.. و الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
ويذكر ان الحادث مروري وقع قبل ايام لمدرعات اماراتية في شبوة كانت في طريقها الى حضرموت.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة تهز قصور محمد بن زايد .. ومجرزة مروعة في صفوف ضباط القوات الإماراتية في عدن (تفاصيل جديدة وردت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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