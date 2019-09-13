شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة تهز قصور محمد بن زايد .. ومجرزة مروعة في صفوف ضباط القوات الإماراتية في عدن (تفاصيل جديدة وردت... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت القوات المسلحة الاماراتية ,اليوم الجمعة عن مقتل ستة من جنودها بحادث مروري في اليمن.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية وام :" ان ستة من الجنود الاماراتيين قتلوا في ارض العمليات نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني .

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القتلى هم :النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .. الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.. و الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.. و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.. و الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.. و الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

ويذكر ان الحادث مروري وقع قبل ايام لمدرعات اماراتية في شبوة كانت في طريقها الى حضرموت.