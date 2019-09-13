مقتل مواطن في يريم شمال إب وسط فوضى أمنية عارمة

قتل مواطن برصاص مسلح في مديرية يريم، شمال محافظة إب، وسط اليمن، في حادثة هي الرابعة خلال الساعات الماضية في المحافظة الخاضعة للانقلابيين.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن " محمد أحمد علي الحبابي"، قتل برصاص المدعو "عايش ضيف الله علي" في خلاف شخصي نشب بينهما.

وبحسب المصادر فقد فر الجاني إلى جهة مجهولة بعد ارتكاب الجريمة.



وكانت محافظة إب، قد شهدت خلال الساعات الماضية، ثلاث عمليات قتل، في ظل اتساع الجرائم الجنائية والانتهاكات الأمنية شبة يومية، مع انتشار واسع للسلاح والعصابات المسلحة.

