سفينة عملاقة في سواحل الحديدة تهديداتها تفوق القنبلة النووية "تفاصيل"

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

الخليج 365-الحديدة



في رأس عيسى على البحر الأحمر ترسو ناقلة النفط العملاقة (SAFER FSO) وتهدد بانفجارها ما تتفوق بخطرها على القنبلة النووية.

والناقلة عبارة عن خزان عائم ومثبّت بشكل دائم في واحد من بين أكبر ثلاثة موانئ نفطية عائمة في العالم ويسع ثلاثة ملايين برميل، وهو ملك لشركة “صافر للإنتاج والاستكشاف” اليمنية، منذ 1976.

والشركة كانت أعلنت عام 2016، في بيان تحذيري، أن “توقف العمل في الخزان يهدد بكارثة لا تحمد عقباها”، لكن تلك التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية.

ويحسب تقرير نشرته صحيفة اسبانية فإن السفنية تحتوي الباخرة على غلّايات يتم تشغيلها بالمازوت، وتنتج الغاز الخامل في صهاريج الباخرة، للحيلولة دون حدوث أي انفجار أو تفاعل كيماوي يؤدي إلى الانفجار، وهذه الغلّايات متوقفة منذ أربع سنوات.

ويقول مراسل صحيفة “ألموندو الإسبانية” في الشرق الأوسط فرانسيسكو كاريون إن “الحوثيين يحاولون الحيلولة دون وقوع الانفجار، من خلال الحفاظ على مستوى الأوكسيجين في معدل أقل من 11 في المئة”.

وبحسب مرصد النزاعات والبيئة (CEOBS)، منظمة بريطانية، فإن “انعدام المازوت يعني أن محركات SAFER FSO لا تعمل منذ سنوات عدة، وقد تعرض الهيكل للرطوبة والتآكل مع شحة الصيانة، وفي ظل وجود هيكل واحد، قد يكون معرضاً للخطر”، مضيفاً: “الحوثيون لم يكونوا مستعدين لتفريغ السفينة، لأنهم مُنعوا من تصدير النفط الذي تحتويه بسبب الحصار”.

ويرى المهندس أنور العامري، الناطق باسم شركة النفط اليمنية سابقاً، وهو طرف محسوب على الشرعية، إن “الحوثيين مستفيدون من حدوث التسرب”، لكن من دون تحديد نوع الفائدة: “إنهم يطالبون بتوريد عائدات النفط الموجود إلى صنعاء، للاستفادة منها، وهو مبلغ يقدر بـ80 مليون دولار أميركي (44 مليار ريال يمني)”.

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تهديد البيئة

يشير البروفيسور هاني دماج، وهو خبير في التلوث البيئي وأستاذ في الهندسة الكيماوية إلى أن “انفجار الخزان يعتمد على كنية النفط الخام الموجود فيه ونوعيته، ونفط مأرب، الذي يصب في الخزان عبر الأنبوب الممتد بطول 430 كلم، خفيف جداً، لذا فهو يحتوي على الكثير من المركبات المتطايرة التي تؤدي إلى انفجار وشيك”.

في هذا السياق، يوضح مركز الدراسات الأميركي “ذا أتلانتك كاونسل” أنه “إذا حدث الانفجار فلن يتسبب في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب النفط في إكسون فالديز (ألاسكا 1989) التي بقيت آثارها الكارثية لسنوات عدة، وقد يتجاوز قناة السويس ليصل إلى مضيق هرمز”، بمعنى أن معظم دول المنطقة العربية ليست في مأمن.

كذلك يحذّر دماج من “حدوث أي تسرّب نفطي، مهما كان حجمه، لأنه يمثل تهديداً مباشراً للبيئة البحرية، فضلاً عن أن يكون ناتجاً عن انفجار لخزان يحوي هذا الكم الكبير من النفط!”. ويردف: “إن التلوث لن يقتصر على مكان التسرب أو الانفجار، بل سيعتمد على ظروف مناخية تساعده على الانتشار إلى مساحة واسعة، يجعل من الصعب تجميع آثاره ومعالجتها”.

ويؤكد دماج أن ذلك “التلوث يشكل تأثيراً كارثياً وخَطِراً في البيئة البحرية، وأول ضحاياه هي الشعاب المرجانية الحاضنة لتكاثر الأسماك، كما أنه يوثر في العوالق وهي كائنات صغيرة وركيزة غذائية للأسماك الكبيرة، علاوة على الضرر الذي سيخلفه في القاعيّات، إذ تترسب أجزاء النفط الثقيلة إلى أعماق البحر وهذا تأثير طويل المدى، وعملية معالجته صعبة ومعقدة ومكلفّة”.

“عموماً يمكن تقييم المشكلة بأنها قنبلة موقوتة، قد تؤدي إلى أحد أكبر التسربات في تاريخ الصناعة النفطية. وهذه الظاهرة تحدث في الخزانات ذات السطح الثابت، حيث هناك فراغ بين سطح السائل المخزون وسطح الخزان، ويحتوي هذا الفراغ على تجمع أبخرة النفط الخام، ونتيجة العوامل الطبيعية مثل درجة الحرارة العالية المحيطة بالخزان والأكسدة. وإن حجم الضرر والتأثير البيئي الناتج عن هذه الكارثة، يصعب تخيله”، كما يقول البروفيسور عبّاس الخدفي، أستاذ هندسة البترول في جامعة حضرموت.

ويضيف الخدفي”: “إن التلوث المتوقع سيكون له تأثير مباشر في تغيير التوازن الطبيعي للبحر، وهذا يعني تعرّض صحة الإنسان للخطر، وتدمير الموارد البيولوجية من نباتات وحيوانات بحرية، وعرقلة الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر كالصيد والسياحة، والتقليل من صلاحية الانتفاع بالمياه البحرية”.

كارثة إنسانية

يهدد الانفجار حوالى 150 ألف صياد في اليمن وحده، وتقترب الكارثة من مليون و350 ألف أسرة تعتمد في معيشتها على الصيد، كما أن 650 ألفاً من العاملين في مجال التعبئة والتخزين والنقل في قطاع الأسماك، مهددون بالبطالة، على رغم أن المنظمات أشارت إلى أن كثيرين منهم فقدوا أعمالهم، نتيجة توقف عدد كبير من الصيادين عن الدخول إلى البحر.