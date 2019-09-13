عاجل.. الإمارات تُعلن استشهاد 6 من جنودها البواسل

Advertisements Advertisements الجمعة 13 سبتمبر 2019 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات وهم – بحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية- النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .. الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.. و الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.. و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.. و الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.. و الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

Advertisements وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها الى ذوي الشهداء.. سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. Advertisements Advertisements

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