شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري كبير في أهم المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوري بتعيين قائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة وقضى القرار بتعين العقيد عبدربه محمد صالح لعكب قائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة ويرقى الى رتبة عميد يشار الى ان العقيد لعكب كان أحد ابطال تحرير شبوة من مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات.

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