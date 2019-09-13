أعلن مدير شرطة خور مكسر بعدن مغادرته المحافظة. وقال العقيد ناصر عباد في منشور على فيسبوك تابعته الحياة اليمنية أنه غادر عدن عقب تعرض منزله لعمليات مداهمة من قبل قوات امنية. واضاف عباد معلقا على قرار مغادرته:” ساتغيب. لفتره عن الفيس والوطن سنعود عندما نجد بان الوطن لكل ابناءه.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمني كبير يغادر عدن ويكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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