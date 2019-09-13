شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستهدف خبيرا عسكريا سعوديا بالقتل في قلب الرياض بسبب موقفه من أحداث اليمن .. شاهد ماذا قال... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف كاتب سعودي، برز في توجيهه نقدا لاذعا للإمارات خلال الفترة الماضية، عن تلقيه تهديدات بالقتل، من أفراد من دولة شقيقة.

الكاتب علي التواتي القرشي، قال في تغريدة عبر "تويتر": "وصلتني تهديدات كثيرة بالقتل وبالتأديب من أفراد من دولة عربية شقيقة لا يمثلون بالتأكيد سوى أنفسهم".

قد يهمك ايضاً:

- من الرياض.. عاجل.. الحكومة اليمنية تدعو التحالف لمغادرة اليمن فورا والرئيس هادي إلى مجلس الأمن وقناة سهيل تبث البيان (فيديو)

- عاجل : أول رد سعودي ”مفاجئ” على بيان حزب الإصلاح .. شــاهد ما ورد فيه

- توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. وتكشف عن البديل (تفاصيل طارئة)

- علي عبدالله صالح ومحمد سالم باسندوة.. شاهد ماذا فعلا وجعلا هذا اليهودي يمتدحهم من وسط ”إسرائيل” (صور)





وتابع بأن "أطرفها من امرأة اختتمت تهديدها بالقول بأن غداً لناظره قريب.. أقول لها تمونين يا أختاه فنحن أنتم وأنتم نحن.. ولكن ليس إلى هذا الحد".

ومنذ انقلاب مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، على الحكومة الشرعية في اليمن، شن التواتي هجوما عنيفا على أبو ظبي، واتهمها دون تسميتها بخيانة السعودية.

وكان التواتي القرشي كاتبا في صحيفة "عكاظ" شبه الرسمية، كما ظهر في العديد من القنوات السعودية، محللا وخبيرا في الشؤون العربية والخليجية، وهو عميد ركن متقاعد من الجيش السعودي.