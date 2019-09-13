تعرف على أسعار صرف العملات الاجنبية بحضـرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019م في محافظة حضرموت. وسجلت اسعار شراء الدولار الأمريكي: 607 ريالا، والريال السعودي : 159 ريالا. Advertisements فيما سجلت اسعار بيع الدولار الأمريكي: 613 ريالا، والريال السعودي: 160 ريالا.

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