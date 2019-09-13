شكرا لبحثكم عن خبر إب: فرض جبايات حوثية على الصيدليات والتجار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، إن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت جبايات وإتاوات مالية على عدد من التجار بالمحافظة. وذكرت المصادر لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي فرضت الأيام القليلة الماضية جبايات وإتاوات مالية على مالكي المحال التجارية والصيدليات الخاصة بمختلف شوارع مدينة إب، تحت مسمى "المجهود الحربي". Advertisements وبحسب المصادر، فرضت الجبايات على مالكي الصيدليات ودفعها بشكل نقدي أو دفع مقابلها أدوية أو سلال غذائية مقابل المبالغ المالية المفروضة عليهم. وأشارت المصادر إلى أن "المليشيا أرسلت لجاناً ميدانية تحت مسمى تطبيق المواصفات والمقاييس هدفها الحقيقي إجبار مالكي الصيدليات على دفع جبايات مالية للمليشيا الحوثية وتهددهم بالإغلاق في حال الرفض تحت مسمى مخالفة المواصفات والمقاييس". وتحدثت مصادر أخرى بأن المليشيا فرضت جبايات على التجار بمختلف مديريات المحافظة دعماً لجبهاتها القتالية.

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