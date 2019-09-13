الشعيبي يدعو الجنوبيين للاستعداد للدفاع عن عدن والجنوب

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعا المحامي والناشط السياسي الجنوبي يحى غالب الشعيبي الجنوبيين للاستعداد للدفاع عن عدن والجنوب من حشود حزب الاصلاح المستمرة تجاه العاصمة عدن. وخاطب الشعيبي الجنوبيين في تغريدة له على تويتر قائلا:شعبنا الجنوبي العظيم Advertisements معركتكم اليوم مع اعتى تيار متطرف تيار ثمانينات صنعاء الاخوان المسلمين (الجبهة الأسلامية ومخابرات جهاز الأمن الوطني الدموي) بقيادة اليدومي وعلي محسن ومضى يقول:أستعدوا للدفاع عن عدن والجنوب حشودهم مستمره اعتمدوا على الله وعلى أنفسكم فقط لاغير لتنتصروا.

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