شكرا لبحثكم عن خبر شركة طيران الملكة بلقيس تدشن اولى رحلاتها من مطار سيئون الدولي الى مطار جدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيئون / جمعان دويل دشنت شركة طيران الملكة بلقيس اليوم من مطار سيئون الدولي أولى رحلاتها إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها 35 راكبا , ضمن استراتيجية خدماتها التي تقدمها للمسافرين المغادرين والقادمين الى ارض الوطن. وأوضح لوسائل الاعلام القائم بأعمال المدير العام التنفيذي مدير العمليات بالشركة الكابتن / احمد صالح الحداد بأن طيران الملكة بلقيس يسعدها ان تدشين أولى رحلاتها في خطها الجديد من مطار سيئون الدولي الى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية , مشيرا بان الشركة بدأت أولى رحلاتها عبر هذا المطار في 17 سبتمبر 2018م من عمان سيئون عمان . لافتا بان رحلاتها ستتواصل من مطار سيئون كل يوم خميس من كل أسبوع عبر خط سيرها الخرطوم Advertisements سيئون جدة سيئون الخرطوم . مع رحلات مطار عدن الدولي وهي رحلتين في الأسبوع الى مطارات عمّان والخرطوم وجده , مؤكدا بان الأيام القادمة أيضا وبعد استكمال الإجراءات النهائية ستضاف أيضا رحلة الى مطار الرياض . واكد الكابتن / الحداد بأن مجلس إدارة الشركة يسعى الى اضافة خطوط جديدة منها الى القاهرة و مومباي بالهند وعدد من المطارات الأخرى . فيما أشار مدير مكتب شركة طيران الملكة بلقيس بحضرموت الوادي / نبيل جعفر بن احمد الحبشي بأنه قريبا سيتم تدشين شركة الخدمات الأرضية التابعة لشركة طيران الملكة بلقيس بمطاري عدن وسيئون الدوليين وتعد ثاني شركة باليمن تقدم الخدمات الأرضية لشركات الطيران العاملة باليمن بالإضافة إلى رحلاتها . وتخلل حفل تدشين اول رحلة من مطار سيئون الدولي الى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية الذي اقيم بصالة المغادرين بمطار سيئون وسط حضور عدد من قيادة الشركة اللذين حضروا خصيصا للتدشين وعدد من القيادات العسكرية والامنية بالمطار والركاب المغادرين في اول رحلة تم توزيع العصائر وقطع تورتة المناسبة . //

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