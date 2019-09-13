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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة

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الخليج 365 - المكلا

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، لهذا اليوم الجمعة وهي كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي    :    159.5

الدولار      :    608

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الإماراتي   :     160.5

أسعار البيع :

السعودي   :     161

الدولار      :    614

  الإماراتي  :    162

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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