تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - المكلا
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، لهذا اليوم الجمعة وهي كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي : 159.5
الدولار : 608
الإماراتي : 160.5
أسعار البيع :
السعودي : 161
الدولار : 614
الإماراتي : 162
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.