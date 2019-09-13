تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة

Advertisements Advertisements الجمعة 13 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - المكلا ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، لهذا اليوم الجمعة وهي كالتالي:

اسعار الشراء السعودي : 159.5 الدولار : 608 Advertisements الإماراتي : 160.5 أسعار البيع : السعودي : 161 الدولار : 614 الإماراتي : 162 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى. Advertisements Advertisements

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