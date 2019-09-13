شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : امرأة تدفع حياتها ثمنا بعد أن قاطعت "جلسة تزاوج" لزوج أفاعي .. القصة كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادث غريب من نوعه ، جلست امرأة هندية دون أن تنتبه على زوج من الثعابين لتلقى حتفها في غضون دقائق.

وبحسبآ صحيفة " غلف نيوز" فإن الحادث قد وقع يوم الأربعاء في قرية ريانف بمنقطة جوراخبورآ في ولاية أتر برديش فيآ الهند.

وأوضحت الصحيفة أن امرأة تدعى جيتا كانت تتحدث بالهاتف مع زوجهاآ جاي سينغ ياداف الذي يعمل في تايلاند ، وخلال تجوالها في المنزل دخلت إلى غرفة نومهاآ وجلست على حافة السرير.

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غير أنآ الزوجةآ المنكوبة لم تتبه لوجود زوج من الثعابين لأن السرير كان يوجد عليه غطاء مزخرف بالعديد من الألوان التي غطت على وجود تلك الأفاعيآ فيما يبدو.

وما أن جلست تلك المرأة على السرير حتى لدغها أحد الثعابيين مما أدى إلى فقدانها الوعي، وذلك قبل أن تفارق الحياة خلال محاولة أهلها إسعافها إلى أقرب مستشفى.

وعندما عاد أفراد الأسرة والجيران إلى غرفة بيت المرأة كان الثعبانان لا يزالان راقدين على السرير.

وقد سارع الجيران إلى قتل الثعبانيين على الفور، فيما قال خبراء بيطريون إن زوج الأفاعي كانا يتزواجان عندما جلست المرأة عليهما.