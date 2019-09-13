شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كم فارق السعر : الريال اليمني يواصل انهياره امام العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار الريال اليمني انهيارهاآ آ أمام العملات الأجنبيةمع بدايةاليوم الجمعة ، بعد انخفاض كبير بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: آ الريال السعودي بـ 159 ريالاً Advertisements

آ الدرهم الإماراتي بـ 161 ريالاً.

الدولار الأمريكي 610 ريالاً أسعار البيع: الريال السعودي بـ 161 ريالاً الدرهم الإماراتي بـ163 ريالاً.

الدولار الأمريكي 616 ريالاً

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