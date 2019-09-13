شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط خليجي يكشف ما يحدث في حوار جدة ودور الإمارات وماذا سيحدث في عدن بعد عدة أيام؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الضابط الإماراتي السابق فهد الكتبي عن بعض كواليس حوار جدة بين الانتقالي والشرعية. وقال الكتبي في تغريدة له على (تويتر) "حوار جدة لم يتمكن طرف الشرعية من وضع نقاط صريحة وواضحة عن دور الجماعات الإرهابية ومساندتها في الأحداث الأخيرة عذرهم الوحيد هو بأن الجماعات الإرهابية تحاول أن تزيد الفجوة بين الطرفين وقاتلت معنا". وأضاف :"المهم الآن ملف الإرهاب تسلمته دولة الإمارات وبعد هذه الأيام لن يكون للإرهاب مكان في عدن".

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