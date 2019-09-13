الاكثر مشاهدة - انكشف المستور : البركاني يغدر بالشرعية وينقلب على الرئيس هادي ويتنازل عن سيادة القرار اليمني ويتقدم بهذا الطلب الغريب للسعودية (وثيقة)

شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور : البركاني يغدر بالشرعية وينقلب على الرئيس هادي ويتنازل عن سيادة القرار اليمني ويتقدم بهذا الطلب الغريب للسعودية (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام محلية وثيقة سرية تكشف عن طلب رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، من السلطات السعودية إعادة خالد بحاح إلى موقعه السابق نائباً لرئيس الجمهورية.

وبحسب الوثيقة فقد طلب البركاني من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقالة نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر، وإعادة بحاح لنائب رئيس الجمهورية.

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وقال “البركاني” في رسالته أن “عودة بحاح لمنصبه السابق ستكون مرضية بشكل كبير لشارع في جنوب الوطن وربما يتم احتوائهم بهذا القرار وتنتهي غالبية الدعوات الانفصالية والتشرذم”.

وذكرت الوثيقة بأن البركاني خاطب محمد بن سلمان بأن عودة “بحاح” لمنصبه السابق نائبا لرئيس الجمهورية، سينهي الكثير من النزاعات في المناطق الجنوبية، وأضاف البركاني أن النائب الحالي، علي محسن الأحمر أثبت فشله الذريع بهذا المنصب كما أنه أصبح للأسف أداة لحزب التجمع اليمني للإصلاح”.

وأشار البركاني بحسب الوثيقة إلى أن الأحمر فقد شعبيته وحاضرته في شمال الوطن وليس له أي تأثير حقيقي على الأرض، مضيفاً “لا ننكر أن على الأحمر كان له وزن ثقيل في اليمن أيام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولكن بعد استشهاده أصبح محدود التأثير”.

ولم يتسن لـ"ناس تايمز" التأكد من صحة الوثيقة حتى الآن، إلا أن موقف البركاني مازال حتى اللحظة غامضًا في الوقت الذي اتهمه نائبه، عبدالعزيز جباري بالتواطؤ مع المخطط الإمارتي في اليمن.