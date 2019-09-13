شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هام وخطير من هو محمد الضاوي الذي قتل ابراهيم الحوثي وكيف تمكن الحوثيين من تصفيته في قلب مأرب معلومات وصور له تنشر لاول مره (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - القيل محمد علي الضاوي ابن قرية بيت ضاوي في جبل بعدان الشامخ هذه القريه التي مردغة الحوثيين في اول محاولة الحوثيين احتلال بعدان وظلت شهر كامل تقاومهم مع ابطال بعدان يتقدمهم القيل نايف الجماعي باسلحه بسيطه وبدائيه بدون دعم ولا اسناد من احد ينفذ هذا القيل عمليه بطوليه جريئه في قلب صنعاء ويثأر لقريته ومديريته ومحافظته والجمهوريه كلها ويستهدف ابراهيم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي الذي اعترف الحوثيين بمقتله قبل ايام ثم يفر الى مأرب وهناك تطاله اليوم ايادي الغدر السلاليه ويستشهد مكللاً بالمجد والخلود جديد الحدث أونلاين: Advertisements احفظوا صور هؤلا الرموز الاقيال وخبروا عنها اجيالكم ولا نامت اعين الجبناء

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