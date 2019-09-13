Advertisements Advertisements توقعات بأمطار على أجزاء من حضرموت وشبوة والمهرة الجمعة 13 سبتمبر 2019 توقعت جهات الطقس، أن تشهد أجزاء من مناطق حضرموت اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة وغزيرة، وسط تحسن كبير في الأجواء المناخية.

Advertisements وأوضحت جهات الطقس، أن تلك الحالة ستشهدها مناطق الهضبة الجنوبية الشرقية لحضرموت، ومرتفعات الساحل المحاذية لها والوديان الغربية. ولفتت إلى أن توقعات الحالة المطرية ستمتد إلى مناطق جنوب غرب المهرة وأجزاء متفرقة من مناطق وسط شبوة. Advertisements Advertisements

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