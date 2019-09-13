الاكثر مشاهدة - إعلان حالة الطوارئ في صنعاء.. وعشرات الحوثيين يتعرضون للموت بينهم قيادات بارزة (تفاصيل ما يحدث)

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في صنعاء.. وعشرات الحوثيين يتعرضون للموت بينهم قيادات بارزة (تفاصيل ما يحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المستشفى العسكري التابع للمليشيا في صنعاء حالة الطوارئ بعد نفاذ كمية الدم في المستشفيات والجرحى العائدين من الجبهات يتعرضون للموت نتيجة لذلك . وقال موظف في المستشفى العسكري ” للمشهد اليمني ” اليوم الخميس ان مدير المستشفى طلب من العناصر الحوثية السرعة للتحرك للمستشفى من أجل إنقاذ الجرحى . ​​​​ Advertisements وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المستشفى ايضا يقوم بالإتصال بأقارب الجرحى للتبرع بالدم حتى لايتعرضوا أقاربهم للموت . وأكد المصدر أن المستشفى وجه إتصالات بالاذاعات المحلية التابعة لهم لحث المواطنيين للتبرع بالدم نتيجة لعودة إعداد كبيرة من الجرحى من الجبهات وخاصة من جبهة نهم .

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