محمد العرب ينشر صورة لضابط عراقي ويحذر اليمنيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الاعلامي محمد العرب مراسل قانتي العربية والحدث صورة على حسابه بموقع تويتر لضابط عراقي وخلفة مجموعة من الاسرى الايرانيين ووجه محمد العرب رسالة تحذيرية بالقول إلى أهل اليمن كافة من محب لكم الصورة الاولى لضابط من عراق الامس وسط قطيع من اسرى إيران واضاف : الصورة الثانية لجنود من عراق اليوم يدلكون اقدام الزوار الإيرانيين ,واللبيب بالإشارة يفهم Advertisements

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