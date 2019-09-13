شكرا لبحثكم عن خبر مصادر محلية : وصول قاطرة الغام الى جعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية وأخرى صحفية ان الحزام الامني بجعار تسلم يوم امس الخميس شاحنة كبيرة محملة بالالغام المضادة للدروع. Advertisements واكد المصدر ان قوات الحزام تسلمت كميات ضخمة من الالغام المضادة للدروع والافراد. ووصلت القاطرة قادمة من عدن حيث تم افراغها في جبل خنفر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر محلية : وصول قاطرة الغام الى جعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.