Advertisements Advertisements

الصحة العالمية في اليمن تطلق تحذير جديد يهدد ملايين الأطفال

الجمعة 13 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن نقص التمويل يهّدد حياة ملايين الأطفال في اليمن.

Advertisements

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها على حساب مكتبها في اليمن، بموقع التدوين المصغر "تويتر" "إن نقص التمويل يعيقها عن تقديم الدعم المنقذ للحياة، مشددة على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح في اليمن".

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو على 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، في حين ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر، فيما لو أغلقت كافة المستشفيات التي يدعمها الصندوق في اليمن؛ وفقا لموقع الأمم المتحدة.