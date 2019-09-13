شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. وتكشف عن البديل الذي اختارته السعودية (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت الناشطة اليمنية توكل كرمان ، المملكة العربية السعودية ، بمنع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة منتصف الشهر الجاري.

ففي تغريدة على حسابها في تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال كرمان : "السعودية تمنع هادي من حضور اجتماعات الجمعية العامة".

وكشفت كرمان عن الشخصية البديلة التي ستحضر الاجتماعات نيابة عن الرئيس هادي، مضيفة: "وتكلف معين عبدالملك والذي يطلق عليه اليمنيون ب "سكرتير السفير السعودي " للحضور نيابة عنه".

واضافت: "لقد تجاوز الأمر الاعتقال والاقامة الجبرية، هذه المهانة الممنهجة التي ترتكبها السعودية بحق اليمنيين لن تمر دون عقاب".