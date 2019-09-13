شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. الإمارات: هذه حقيقة الخلاف مع السعودية وأزمة جنوب اليمن "دقيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على التقارير التي تتحدث عن وجود خلاف سعودي إماراتي.

وقال قرقاش: إنه لا وجود لأي خلافات بين الإمارات والسعودية، حو ما يحدث في اليمن.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع "وزراء الخارجية العرب" في جامعة الدول العربية إن "التصريحات الخاصة للإمارات، ينبغي أن تؤخذ من مصادرها الرسمية فقط، لأن ما يروج عن وجود خلافات ليس له أساس من الصحة" وفقا لمانقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع "دولة الإمارات ملتزمة التزاما كاملا بالتحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وملتزمين بكل أهداف التحالف".

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واستمر "اليمن يمر حاليا بأزمة دقيقة، بسبب ما يحدث في الجنوب، لكن هناك حاليا حوار بين أيدي أمينة، تقوده السعودية".

واستطرد "من المهم حاليا توحيد الصف، وتوجيه الهدف الأساسي لمواجهة الحوثيين ونأمل في نجاح "اجتماع جدة" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.

ووصف قرقاش، الأزمة الواقعة حاليا في جنوب اليمن وفي العاصمة المؤقتة عدن بـ"الدقيقة".

وتابع: نحن لأول مرة نشهد تحالفا عربيا ليس به أي وجود دولي، ومر هذا التحالف باختبارات صعبة في أكثر من 4 سنوات في جبهات القتال، لكن أهدافه واضحة لعودة الحكومة والشرعية اليمنية، وتثبيت مؤسسات الدولة واستعادتها".

وأضاف بقوله: "نضع حاليا ثقتنا الكاملة في قدرة المملكة العربية السعودية، في توحيد الصف، بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، لذلك لا ينبغي أن يتلفت أي شخص إلى مثل هذه التقارير، التي تتحدث عن وجود خلافات مع السعودية".

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