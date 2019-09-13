شكرا لبحثكم عن خبر مدير شرطة خور مكسر يغادر عدن ويقول: "سنعود حينما سيكون الوطن لكل ابنائه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر مدير شرطة خور مكسر بعدن العقيد ناصر عباد مدينة عدن عقب تعرضه لعمليات مداهمة من قبل قوات امنية.

عباد الذي قاد شرطة خور مكسر باقتدار طوال ٥سنوات قال ان الوطن لم يعد يتسع للجميع.

وبدا اعلان مغادرة عباد صادما لكثيرين حيث تعاني المدينة نزيفا هائلا ومغادرة الكثير من الشخصيات.

قال عباد معلقا على قرار مغادرته:" ساتغيب. لفتره عن الفيس والوطن

سنعود عندما. نجد بان الوطن لكل ابناءه

السموحه والمعذره لكل الاصدقاء الذين قابلتهم او عرفتهم من خلال صفحات التواصل.

فمواقفنا ومحبتنا. ومبداءنا. لازلنا. ثابتين عليها.