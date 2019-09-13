شكرا لبحثكم عن خبر عاجل :اصابة قيادي بالانتقالي بكمين مسلح في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصيب قيادي بالمجلس الانتقالي وصفت حالته بالحرجة بكمين مسلح بمنطقة الجدبة بوادي الحمراء بالمحفد. وقال مصدر محلي :ان كمين مسلح استهدف القيادي بالانتقالي ناصر علي عوض بمنطقة الجدبة بوادي الحمراء في المحفد. Advertisements واضافوا:تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وقد وصفت حالته بالخطيرة. يذكر ان مجموعة من مناصري المجلس الانتقالي وضعوا نقطة قالوا انها لمنع قوات الجيش من التقدم.

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