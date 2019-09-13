شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يُحذِّر من اللعب بالنار والالتفاف على حوار جدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مساعد الأمين العام للمجلس أ/ فضل الجعدي، قيادة تنظيم الإخوان من مغبة اللعب بالنار والالتفاف على دعوة حوار جدة، ونسف جهود التحالف العربي بحرف مسار المعركة. وقال الجعدي في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" جاء فيها : "نملك القدرة في الدفاع عن أنفسنا، ونحذر القوى الظلامية التي تحاول الالتفاف على حوار جدة، وخداع التحالف، كما هي عادتها، ونحذرها من مغبة اللعب بالنار ونسف جهود التحالف العربي في مواجهة الانقلابيين الحوثيين بتغيير مسارات المعركة". Advertisements وأشار الجعدي إلى أن حزب الإصلاح، الفرع اليمني لتنظيم الإخوان، يحشد ويجهز ويعزز مليشياته في محافظة شبوة بأسلحة ثقيلة بإشراف وزير الدفاع محمد المقدشي ورئيس الأركان اللواء عبدالله النخعي ومحافظ مأرب سلطان العرادة. وأكد الجعدي احترام المجلس الانتقالي الجنوبي دعوة المملكة العربية السعودية للحوار في جدة، لافتاً إلى أنهم يرصدون تحركات مليشيات تنظيم الإخوان، موضحاً أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي الجنوبي يُحذِّر من اللعب بالنار والالتفاف على حوار جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.