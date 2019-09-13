شكرا لبحثكم عن خبر الاجهزة الامنية تلقي القبض على متهمين بقتل ٣ اطفال في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القت الاجهزة الامنية بمحافظة لحج القبض على شخصين متهمين بتفجير الحوطة. Advertisements وقال مصدر لكريتر سكاي:بعد ثلاثة إيام من وقوع الجريمة، قبضت الاجهزة الأمنية في محافظة لحج على متهمين اثنين لهما علاقة بتفجير الحوطة . وأدى التفجير الى مقتل ثلاثة أطفال واصابة شقيقتهم التي لازالت بالعناية المركزة.

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