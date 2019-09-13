شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حالة الانفتاح الكبير ...شاهد بالفيديو فتاة سعودية تعمل "كدادة" لن تصدق كيف تعامل معها الرجال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لفتاة تقوم تعمل في مهنة ” الكدادة ” وتشحن سيارتها من حي البطحاء وسط الرياض بالركاب استعدادا لإيصالهم إلى الدمام.

وتبين بعد التدقيق في الفيديو، أن المشهد يبدوا أنه تمثيلي أو خاص ببرنامج معين، حيث ظهرت الفتاة في الفيديو وهي جالسة على مقود السيارة وتنادي ” الدمام الدمام 150 ” وحولها بعض الكاميرات التي تصورها من كل الجهات.

ولم يتسن التأكد من هدف المشهد، في الوقت الذي استنكر الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفعل، مُعدين أن ذلك يحرض الفتيات على الشغل في الكدادة بين المناطق، واركاب غير ذي محرم بجوارها في إساءة واضحة للفتيات السعوديات.

لمشاهدة الفيديو اضغط