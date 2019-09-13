شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة فضائية يمنية تفجر قنبلة مدوية ...الملك سلمان وولي عهده يبلغان الرئيس هادي رسميا تخليهما عن دعم الشرعية وولي عهد ابو ظبي والزبيدي يرقصون فرحا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، مفاجأة مدوية خلال لقاء مع قناة سهيل الفضائية الليلة الماضية.

وقال جباري إن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، رفض إصدار بيان ضد الضربة الإماراتية على الجيش الوطني.

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وكشف جباري، عن إبلاغ السعودية للرئيس هادي بأنها لا تستطيع دعمه ضد الإمارات، قائلا: السعوديون يقولون إنهم لا يستطيعون الإستغناء عن دور الإمارات ولا وقف عبثها باليمن".

وأضاف عبدالعزيز جباري قائلا: لا نريد من السعوديين التحول لوسيط وعليهم الالتزام بالقرارات الدولية ودعم الشرعية.

وقال: سكوت الرئيس هادي والقيادات اليمنية عن ممارسات التحالف في #اليمن خيانة.