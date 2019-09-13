شكرا لقرائتكم خبر عن من الرياض : عاجل.. الحكومة اليمنية تدعو التحالف لمغادرة اليمن فورا والرئيس هادي إلى مجلس الأمن وقناة سهيل تبث البيان (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب رئيس البرلمان اليمني، عبد العزيز جباري، (الأربعاء)، التحالف السعودية الإماراتي إلى مغادرة بلاده، إذا لم يستطع العودة إلى أهدافه التي جاء من أجلها إلى اليمن.

وأضاف جباري في تصريحات تليفزيونية إن مسار التحالف في اليمن انحرف عن مواجهة الحوثيين إلى أهداف أخرى.

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وكان جباري قال في لقاء على قناة سهيل الفضائية من وسط الرياض، إن السعودية أبلغت قيادة الشرعية إنها لا تستطيع التدخل لوقف الإرهاب الإماراتي في اليمن.

يأتي هذا بالتزامن مع ترقب كلمة هامة للرئيس هادي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.