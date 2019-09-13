شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف السيد ينقلب على الانتقالي واشتبكات عنيفة شرق زنجبار شاهد التفاصيل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، أن انهيارات كبيرة تشهدها صفوف المليشيات الإماراتية . وأوضح الحسني في تغريدة رصدها، محرر “بويمن” إن مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات “لمآ يتبقى لهم من مناطق الجنوب زنجبار وعدن والجيش في حالة تأهب”. Advertisements آ إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية باندلاع اشتباكات عنيفة بينآ قيادات في مليشيات الإنتقالي في زنجبار وأبين. وقال مصدر عسكريآ “أن اشتباكات عنيفة تجري شرق مدينة زنجبار بين مليشيا عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني في أبين ومليشيا أبو ياسر اليافعي القيادي المليشياوي الجديد الذي تريد الامارات تعيينه قائد للحزام الأمني بديلا للسيد”

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