شكرا لبحثكم عن خبر موظفي الاشغال العامة بمحافظة إب يرفضون قرار حوثي تعسفي (بيان) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبر موظفي مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة إب، الخميس، عن رفضهم المطلق لقرار اصدرته مليشيا الحوثي يقضي بتغيير مدير عام المكتب بالمحافظة، بشخص آخر ليس من موظفي المكتب.

وقالوا في بيان، تلقاه " المشهد اليمني " أن تغيير المهندس بسام السقاف مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة بشخص آخر من خارج المحافظة والمكتب يعد مخالفا لقانون السلطة المحلية.

واشاروا الى أن تغيير السقاف يعد تعسفيا إرضاء لبعض الاشخاص.

وأكدوا استمرارهم في الإضراب اذا تم فرض شخص من خارج المكتب وعدم التراجع عن قرار التغيير التعسفي بحق مدير عام المكتب.

وتشهد محافظة اب سلسلة تغييرات تعسفية في المكاتب التنفيذية تقودها مليشيا الحوثي.

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