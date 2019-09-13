شكرا لقرائتكم خبر عن عقب أحداث عدن.. واشنطن توجه هذه الدعوة الهامة للإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير الأميركي لدى بلاده كريستوفر هنزل أن بلاده، تؤكد على أن معالجة آثار هذا التمرد ينبغي أن تكون مبنية على نتائج مراجعة جادة وشفافة لدور الامارات في التحالف.

جاء ذلك، خلال لقاءه اليوم في الرياض نائي وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي.. وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأكد السفير الامريكي موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

وأعرب عن حرص الولايات المتحدة في انجاح مساعي وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن والتوصل الى سلام دائم وشامل للازمة اليمنية.

