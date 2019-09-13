شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : أول تحرك عسكري قوي لردع مليشيا المجلس الانتقالي في محافظة سقطرى بعد ارتكابهم هذه الجريمة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ محافظة سقطرى رمزي أحمد سعيد محروس مساء اليوم الاربعاء برقية عاجلة إلى قيادة اللواء الأول مشاة بحري بالتحرك العاجل لضبط مولدات الكهرباء التي تم نهبها من مقر المؤسسة العامة للكهرباء.



وقال محروس في مذكرة رسميه "يتم تطويق الموقع الذي نقل إليه المولدات والمحولات الكهربائية المنهوبة حتى يتم إستعادتها".

كما وجه قيادة اللواء المشاة بتأمين مبنى المؤسسة العامة لكهرباء ومحطة توليد كهرباء حديبو وتعزيز تأمين مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.

وحمل محافظ سقطرى قيادة اللواء مشاة مسؤولية أي تقاس عن اداء واجبهم.

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وكان المحافظ قد اتهم في وقت سابق من مساء الاربعاء المندوب الاماراتي خلفان المزروعي والمسؤول عن مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية باقتحام مؤسسة الكهرباء في محافظة سقطرى بمعية عدد من عناصر الانتقالي وسيطرتهم على مولدات ومحولات كهربائية وسحبها من المحطة.

وقال ”محروس“ في منشور عبر بصفحته الرسمية علي فيسبوك إن ”من يراهن على خلط الأوراق ومعاقبة أبناء سقطرى والنيل من خدماتهم وإذكاء الفتنة "فرهانه خاسر ولن يمروا".

وكانت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى، قالت في وقت سابق اليوم، إن مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات، سيطروا على المؤسسة العامة للكهرباء، وقاموا بفصل كابلات ربط الطاقة وربطها بمولدات تابعة لشركة إماراتية.