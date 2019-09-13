شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وداعاً للسمنة مشروب مذهل موجود في كل منزل لحرق الدهون خلال 8 ساعات فقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

جديد الحدث أونلاين:

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ا هى الطريقة التى تزيد منآ حرق الدهونآ حتى فى فترة النوم ؟

آ إليكم الحل ، لا تأكل شىء قبل النوم ببضع ساعات، ثم تناول هذاآ المشروبآ قبلآ النوم بساعة واحدة:

المكونات:

ملعقة من عصير الليمون

ملعقتان من البقدونس المفروم

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح

ملعقتان من عسل النحل

آ قليل من الزنجبيل حسب الرغبة

اخلط المكونات السابقة و تناولها قبل النوم بساعة . سوف تلاحظ الفرق فى خلال أيام قليلة.